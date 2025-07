FC Bayern: Lohmann wechselt zu Manchester City

„Jeder, der hier spielt, sagt, wie herausfordernd die Liga ist, wie gut sie ist, wie schwer jedes Spiel ist. Ich denke, das ist etwas, das mich begeistert“, sagte Lohmann und fügte an: „Nach ein paar Jahren in der gleichen Liga kennt man die Gegner und weiß, was kommt, und etwas Neues zu haben, ist wirklich schön. Sich einfach in einem neuen Umfeld herauszufordern, ist etwas, worauf ich mich freue.“