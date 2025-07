Große Bühne: RB-Frauen empfangen Bayern in der Red Bull Arena

Die Fußballerinnen von RB Leipzig werden ihren Heim-Auftakt in der Bundesliga vor großer Kulisse bestreiten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird die Mannschaft um Nationalspielerin Giovanna Hoffmann am 14. September (14.00 Uhr) den Double-Sieger Bayern München zum 2. Spieltag in der Red Bull Arena empfangen.