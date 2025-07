Neuer Trainer Barcala: Bayern wird "sehr bald" CL gewinnen

SID 21.07.2025 • 17:34 Uhr José Barcala stellt sich mit großen Zielen beim FC Bayern vor. Der Spanier will mit der Frauen-Mannschaft die Champions League gewinnen.

Mit einer großen Portion Demut und Dankbarkeit, aber auch voller Tatendrang und mit klaren Zielen hat sich José Barcala als neuer Trainer der Fußballerinnen von Bayern München vorgestellt.

„Ich bin sehr sicher, dass Bayern München sehr bald die Champions League gewinnen wird“, sagte der 43 Jahre alte Spanier am Montag, „aber wir müssen uns zuerst in die Lage versetzen, näher an die Spitze heranzukommen.“

Um den großen Traum der Double-Gewinnerinnen von Europas Fußball-Thron zu erfüllen, brauche es die richtige Einstellung, betonte Barcala: „Wir müssen uns jeden Tag wie Champions-League-Gewinner verhalten - auch im Dezember, wenn es regnet und kalt ist und du morgens auf den Platz raus musst.“

Der Galizier kam als Nachfolger des Norwegers Alexander Straus nach München, wo er bis 2027 unterschrieben hat. Zuletzt war er für Servette Genf tätig, wo er das Schweizer Double gewonnen hat.

„Mein Führungsstil passt sehr gut zu Frauenteams“, sagte er über seinen Werdegang, „ich bin sehr ruhig und versuche, einen Safe Place zu schaffen, zu stärken. Die Spielerinnen sollen keine Angst haben, Fehler zu machen.“

Barcala sprach Englisch, sein erstes deutsches Wort sei „Mahlzeit“, berichtete er lachend. Seine Frau und die beiden Töchter haben ihn nach München begleitet, den Leitsatz „Mia san mia“ hat er bereits verinnerlicht. „Wir sind, wer wir sind“, erklärte Barcala, das bedeute auch „Stolz und eine Verbindung zur Region“.

„Es ist schwer, etwas zu finden, was an Bayern München nicht aufregend ist. Der Verein ist ein Symbol der Exzellenz in jeder Hinsicht“, sagte er. Mit seinem Engagement werde „ein Traum wahr“, er empfinde große Dankbarkeit.

Was seine Mannschaft noch trennt von Europas Spitze? „Wir sind nah dran, haben eine wunderbare Mannschaft voller Talent, es gibt keine Ausreden für mich als Trainer. Wenn ich keine Ergebnisse liefere, muss ich zurücktreten.“

Barcala will die Arbeit seines erfolgreichen Vorgängers fortsetzen, versprach aber mehr taktische Flexibilität. „Meine Mannschaft soll unvorhersehbar spielen.“ Mit dem Kader sei er „sehr zufrieden“, auf dem rechten Flügel werde noch gesucht.