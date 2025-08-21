Bayern-Frauen "vermöbeln" Real Madrid

Philipp Heinemann 21.08.2025 • 18:44 Uhr Die Frauen des FC Bayern präsentieren sich in der Vorbereitung gut in Form. Gegen Real Madrid liefern die Münchnerinnen eine überzeugende Vorstellung ab.

Die Frauenmannschaft des FC Bayern hat dem spanischen Topklub Real Madrid in einem Testspiel die Grenzen aufgezeigt.

Das Team des neuen Cheftrainers José Barcala setzte sich im Duell mit den Königlichen am heimischen Campus mit 4:1 durch. Schon nach rund 30 Minuten hatte der deutsche Doublesieger mit drei Toren in Front gelegen.

Besonderes Highlight der Partie: Die lange verletzte deutsche Nationalspielerin Lena Oberdorf bereitete einen Treffer vor.

Bayern-Torhüterin mit ungewöhnlichem Ausfall

Schon früh stellten die Münchnerinnen die Weichen auf Sieg: Nach sieben Minuten besorgte die englische Europameisterin Georgia Stanway per Strafstoß das 1:0, Linda Dallmann legte nur eine Minute später nach.

Momoko Tanikawa (32.) fügte der ehemaligen Nationaltorhüterin Merle Frohms im Real-Tor noch den dritten Gegentreffer vor der Halbzeit zu. „Ein weißer Albtraum in München“, titelte die spanische Sportzeitung As zum Auftritt der Gäste aus Madrid. Bayern habe Madrid „vermöbelt“.

Ein leichtsinniger Fehler ermöglichte Real immerhin den Treffer zum 1:3, Naomie Feller schlenzte den Ball über Torhüterin Ena Mahmutovic hinweg ins Tor. Die Bayern-Keeperin war kurzfristig in die Startelf gerückt, da die eigentlich vorgesehene Mala Grohs beim Aufwärmen von einem Ball am Kopf getroffen worden war.

Oberdorf liefert nach langer Zwangspause

Für den vierten Treffer der klar überlegenen Gastgeberinnen sorgte Natalia Padilla-Bidas (67.), die Vorarbeit lieferte Oberdorf, die kurz zuvor eingewechselt worden war, nach einem robusten Zweikampf im Sitzen.

Die Ex-Wolfsburgerin ist nach einer langwierigen Kreuzbandverletzung quasi ein Neuzugang für die Bayern. Ende Juli hatte sie ihr Debüt gefeiert.