"Beeindruckende Karriere": Ein international profilierter Star wechselt in die Bundesliga

SID 29.08.2025 • 10:51 Uhr Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur - und nun Eintracht Frankfurt: Die langjährige australische Nationalspielerin Hayley Raso wechselt in die Bundesliga.

Transfer-Coup in der Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt hat die australische Fußball-Nationalspielerin Hayley Raso verpflichtet.

Die international profilierte Offensivspielerin kommt vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur und erhält bei der SGE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Stationen bei ManCity und Real

„Durch ihre Stationen in England, Spanien und den USA sowie ihre beeindruckende Karriere in der Nationalmannschaft bringt sie wertvolle Erfahrung mit, mit der sie unser Team bereichern wird“, sagte die Technische Direktorin Katharina Kiel über die 30-Jährige: „Mit ihrer Dynamik und Flexibilität bringt sie weitere Komponenten in unser Offensivspiel ein und ist so ein wichtiges Puzzleteil für zukünftige Erfolge.“

Raso kann auf 99 Länderspiele (22 Tore) für die Matildas zurückblicken, bei der WM 2023 schoss sie drei Tore, auch bei den Olympischen Spielen 2024 gehörte sie zum australischen Kader.

