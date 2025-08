Frankfurt verpflichtet Nationalspielerin Ilestedt

Die 32-Jährige Amanda Ilestedt kommt ablösefrei vom Champions-League Sieger FC Arsenal. In Frankfurt hat sie bis 2028 unterschrieben.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die schwedische Nationalspielerin Amanda Ilestedt (32) verpflichtet. Die Verteidigerin kommt ablösefrei vom Champions-League-Sieger FC Arsenal und erhält bei der Eintracht einen Dreijahresvertrag. Das teilte der Klub am Freitag mit.

„Sie bringt ein Profil mit, das uns bislang im Kader noch gefehlt hat und ist an einem Punkt in ihrer Karriere, in der sie sich eine klare Rolle wünscht, die wir ihr hier geben können und wollen“, sagte Katharina Kiel, Technische Direktorin der Eintracht-Frauen.