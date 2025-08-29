Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Isländerin Jessen wechselt nach Köln

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Isländerin Jessen wechselt nach Köln

Die Bundesliga kennt die Nationalspielerin bereits, nun verstärkt die 30-Jährige die FC-Offensive.
Jessen (r.) bei der EM im Einsatz für Island
Jessen (r.) bei der EM im Einsatz für Island
© IMAGO/Sportpix/SID/David Catry
SID
Die Bundesliga kennt die Nationalspielerin bereits, nun verstärkt die 30-Jährige die FC-Offensive.

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln erhalten weitere Verstärkung für die Offensive. Die isländische Nationalspielerin Sandra Maria Jessen wechselt aus ihrer Heimat von Thór/KA Akureyri an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Sie kennt bereits die Bundesliga und spricht Deutsch, sodass sie sich sehr schnell integrieren wird", sagte Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler über die 30 Jahre alte Ex-Leverkusenerin. "Ihre Qualitäten und ihre Torgefahr hat sie zuletzt in der isländischen Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Für Island hat Jessen in bislang 57 Länderspielen sieben Tore erzielt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite