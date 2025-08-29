Isländerin Jessen wechselt nach Köln

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln erhalten weitere Verstärkung für die Offensive. Die isländische Nationalspielerin Sandra Maria Jessen wechselt aus ihrer Heimat von Thór/KA Akureyri an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Sie kennt bereits die Bundesliga und spricht Deutsch, sodass sie sich sehr schnell integrieren wird", sagte Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler über die 30 Jahre alte Ex-Leverkusenerin. "Ihre Qualitäten und ihre Torgefahr hat sie zuletzt in der isländischen Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Für Island hat Jessen in bislang 57 Länderspielen sieben Tore erzielt.