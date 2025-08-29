Die Fußballerinnen des 1. FC Köln erhalten weitere Verstärkung für die Offensive. Die isländische Nationalspielerin Sandra Maria Jessen wechselt aus ihrer Heimat von Thór/KA Akureyri an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.
Isländerin Jessen wechselt nach Köln
Die Bundesliga kennt die Nationalspielerin bereits, nun verstärkt die 30-Jährige die FC-Offensive.
Jessen (r.) bei der EM im Einsatz für Island
"Sie kennt bereits die Bundesliga und spricht Deutsch, sodass sie sich sehr schnell integrieren wird", sagte Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler über die 30 Jahre alte Ex-Leverkusenerin. "Ihre Qualitäten und ihre Torgefahr hat sie zuletzt in der isländischen Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Für Island hat Jessen in bislang 57 Länderspielen sieben Tore erzielt.