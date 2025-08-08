Rekordkulisse beim Auftakt der Frauen-Bundesliga in München

SID 08.08.2025 • 16:00 Uhr Knapp einen Monat vor dem Auftakt in der Frauen-Bundesliga steht fest, dass in der Allianz Arena die Liga-Bestmarke geknackt wird.

Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen in der Allianz Arena wird für eine Rekordkulisse in der Frauen-Bundesliga sorgen. Mehr als 40.000 Tickets wurden für die Begegnung am 6. September (17.45 Uhr) verkauft, wie der Double-Gewinner aus München mitteilte.

Somit ist die bisherige Bestmarke aus der Saison 2022/2023 übertroffen, als 38.365 Fans das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in Müngersdorf besuchten.

„Es wird ein Fest für die Fans des Frauenfußballs und des FC Bayern“, sagte Klubdirektorin Bianca Rech dem SID mit Blick auf den Liga-Start in knapp einem Monat. Auch der neue Bayern-Trainer José Barcala fiebert diesem speziellen Erlebnis entgegen.

„Es wird mein erstes offizielles Bundesliga-Spiel mit meinem Team. Und mein allererstes überhaupt in diesem großartigen Stadion. Uns erwartet eine unglaubliche Atmosphäre“, sagte der Spanier.

Der deutsche Rekord für ein Spiel der Frauen steht bei 73.680 Fans, die zum WM-Eröffnungsspiel 2011 zwischen Deutschland und Kanada ins Berliner Olympiastadion gekommen waren.