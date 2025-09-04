Besondere Rolle für Bayern-Star Georgia Stanway

Annabella Aulinger 04.09.2025 • 08:11 Uhr Der Star-Spielerin des FC Bayern München, Georgia Stanway, gebührt ein besonderes Privileg. Als Botschafterin folgt sie auch den Fußstapfen einiger DFB-Stars.

Die Bayern-Mittelfeldspielerin Georgia Stanway hat sich der Laureus-Bewegung angeschlossen. Sie folgt in die Fußstapfen von unter anderem den deutschen Nationalspielern Lina Magull und Robin Koch.

Bekanntgegeben wurde ihre neue Rolle als Botschafterin, während sie ein von Laureus unterstütztes Programm besuchte, das sich für Armutsbekämpfung mithilfe von Sport einsetzt. Die Stiftung Laureus Sport for Good setzt sich ebenfalls für Sportsozialprogramme ein.

„Eine Gruppe junger Frauen zu sehen, die von Trainerinnen unterstützt werden und durch Fußball Selbstvertrauen und Fähigkeiten aufbauen – das sind die Möglichkeiten, zu deren Schaffung ich beitragen möchte“, sagte die 26-Jährige.

Stanway: „Ich habe immer an die Kraft des Sports geglaubt“

Stanway ist seit Sommer 2022 bei den FC Bayern Frauen unter Vertrag und wurde dort dreimal Deutscher Meister. Mit der englischen Nationalmannschaft gewann sie kürzlich die Europameisterschaft 2025. Die Lioness steht selbst dafür ein, mehr Möglichkeiten im Sport für Mädchen zu realisieren.

