Bitterer Rückschlag für Bayern

SID 25.09.2025 • 12:09 Uhr Der Double-Gewinner muss monatelang auf eine Stütze im Mittelfeld verzichten.

Hiobsbotschaft für die Fußballerinnen von Bayern München: Die österreichische Nationalspielerin Sarah Zadrazil fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die schwere Verletzung erlitt die Co-Kapitänin des Double-Gewinners im Bundesliga-Spiel am Dienstag gegen den SC Freiburg (4:0). Die Diagnose bestätigte ihr Klub am Donnerstag, Zadrazil sei bereits „erfolgreich“ operiert worden, hieß es.

„Das ist wirklich eine sehr bittere Nachricht - vor allem für Sarah selbst. Für uns ist es ein herber Verlust und sie wird uns auf dem Platz sehr fehlen, das ist unbestreitbar“, sagte Bianca Rech, die Direktorin der Bayern sicherte Zadrazil Unterstützung zu.

Bayern sichert Unterstützung zu

„Wir stehen fest an Sarahs Seite und werden sie auf ihrem Weg zurück in allen uns möglichen Belangen bestmöglich unterstützen. Ich bin sicher, dass Sarah all ihre Stärken und Tugenden, mit denen sie auf und neben dem Platz immer absolut beispielhaft vorangeht, in den kommenden Monaten helfen werden. Sie ist eine starke Kämpferin.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Österreichs Teamchef Alexander Schriebl sprach von einem „schweren Ausfall“ für das Nationalteam.