Bitterer Saisonstart für FC-Frauen gegen Leipzig

SID 06.09.2025 • 16:03 Uhr Die Kölnerinnen müssen eine 0:2 (0:1)-Heimpleite zum Auftakt der neuen Spielzeit verdauen.

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben zum Bundesliga-Start einen Dämpfer kassiert. Das von einigen Ausfällen geplagte Team von Trainerin Britta Carlson verlor sein Heimspiel zum Auftakt am Samstag gegen RB Leipzig mit 0:2 (0:1).

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuzugang Lisa Schmitz im FC-Tor machte eine sehr unglückliche Figur, als die Ex-Kölnerin Marleen Schimmer (14.) mit einem Aufsetzer-Distanzschuss die Führung erzielte. Da Verteidigerin Celina Degen die Gelb-Rote Karte sah, spielten die Gastgeberinnen ab der 57. Minute in Unterzahl.

Auf Vorlage von Schimmer erhöhte Sandra Starke (63.) per Kopf nach einer Ecke für Leipzig. Die neue FC-Kapitänin Marina Hegering (muskuläre Probleme) verfolgte den bitteren Fehlstart von der Bank aus, auf der Gegenseite fehlte die angeschlagene Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann.