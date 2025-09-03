Bühl vor Rekord-Eröffnungsspiel: "Das wird unglaublich"

SID 03.09.2025 • 10:25 Uhr Über 50.000 Fans werden in die Allianz Arena erwartet, wenn der FC Bayern am Samstag auf Bayer Leverkusen trifft.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl kann das Bundesliga-Eröffnungsspiel vor über 50.000 Fans in der Allianz Arena kaum erwarten. "Das wird unglaublich. Einerseits stellt man es sich schon vor, andererseits kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so viele sein werden und wie die Stimmung sein wird", sagte Bühl vor dem Highlight am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) dem Sport-Informations-Dienst (SID).

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen Bayer Leverkusen werden die Double-Gewinnerinnen vor einer Rekordkulisse spielen, die bisherige Liga-Bestmarke von 38.365 Zuschauern beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im April 2023 ist längst geknackt. "Es ist der nächste Schritt, den wir uns erhofft haben und der nun gegangen wird", sagte Bühl zum Meilenstein im großen Stadion. "Für uns als Spielerinnen gibt es nichts Besseres, die Saison so zu eröffnen – deshalb sind wir voller Vorfreude."

Nach dem Gewinn des Supercups am vergangenen Wochenende gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg (4:2) gehen die Bayern als klarer Favorit in das Meisterrennen. "Die jüngsten Titel geben uns noch mal mehr Selbstverständnis und Selbstvertrauen", betonte Bühl, die neben den nationalen Titeln auch die europäischen Ambitionen hervorhob.