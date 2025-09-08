DFB-Stars überragen beim Bundesliga-Auftakt

SID 08.09.2025 • 19:58 Uhr Die beiden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler erzielen jeweils einen Doppelpack. Die TSG übernimmt Rang zwei.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Angeführt von den überragenden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler gewann die TSG zum Abschluss des ersten Spieltags bei Carl Zeiss Jena mit 4:1 (2:1) - und übernahm damit Platz zwei. Am Sonntag kommt es in Hoffenheim zum direkten Duell mit Tabellenführer Eintracht Frankfurt.

So können Sie die Frauen-Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

SPORT1 Stream: SPORT1.de und SPORT1 App