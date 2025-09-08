DFB-Stars überragen beim Bundesliga-Auftakt

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet.
DFB-Stars überragen zum Auftakt
Die beiden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler erzielen jeweils einen Doppelpack. Die TSG übernimmt Rang zwei.
Cerci bejubelt das 1:0
Angeführt von den überragenden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler gewann die TSG zum Abschluss des ersten Spieltags bei Carl Zeiss Jena mit 4:1 (2:1) - und übernahm damit Platz zwei. Am Sonntag kommt es in Hoffenheim zum direkten Duell mit Tabellenführer Eintracht Frankfurt.
Cerci (8./69.), Torschützenkönigin der Vorsaison, und Kössler (38./50.) erzielten beide jeweils einen Doppelpack und legten einen Treffer auf. Für Jena traf Merza Julevic zum zwischenzeitlichen Ausgleich (18.).