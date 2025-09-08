Newsticker
DFB-Stars überragen beim Bundesliga-Auftakt

DFB-Stars überragen zum Auftakt

Cerci bejubelt das 1:0
Cerci bejubelt das 1:0
© Imago/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler
SID
Die beiden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler erzielen jeweils einen Doppelpack. Die TSG übernimmt Rang zwei.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Angeführt von den überragenden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler gewann die TSG zum Abschluss des ersten Spieltags bei Carl Zeiss Jena mit 4:1 (2:1) - und übernahm damit Platz zwei. Am Sonntag kommt es in Hoffenheim zum direkten Duell mit Tabellenführer Eintracht Frankfurt.

So können Sie die Frauen-Bundesliga LIVE verfolgen:

  • TV: SPORT1
  • Stream: SPORT1.de und SPORT1 App

Cerci (8./69.), Torschützenkönigin der Vorsaison, und Kössler (38./50.) erzielten beide jeweils einen Doppelpack und legten einen Treffer auf. Für Jena traf Merza Julevic zum zwischenzeitlichen Ausgleich (18.).

