Drei Neuzugänge bescheren Leverkusen den ersten Saisonsieg

SID 15.09.2025 • 20:06 Uhr Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen feiern ihren ersten Saisonsieg. Union Berlin verschläft den Start und nimmt am Ende trotzdem noch fast einen Punkt mit.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben in der Bundesliga ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Neun Tage nach der Auftaktpleite vor der deutschen Frauenfußball-Rekordkulisse von über 57.000 Fans bei Double-Gewinner Bayern München (0:2) besiegte die Werkself zum Abschluss des zweiten Spieltags Union Berlin mit 3:2 (2:1).

Alle drei Leverkusener Tore erzielten dabei Neuzugänge. Die Aufsteigerinnen aus Berlin müssen damit weiter auf den ersten Erstligasieg der Vereinshistorie warten.

Im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion sorgten die beiden Neuzugänge Vanessa Fudalla (3.) und Valentina Mädl (6.) für einen Blitzstart der Gastgeberinnen. Nationalspielerin Carlotta Wamser (61.), ebenfalls im Sommer nach Leverkusen gekommen, erzielte in der zweiten Halbzeit den dritten Treffer, nachdem Dina Orschmann (27.) Union zwischenzeitlich wieder herangebracht hatte. Der erneute Anschluss Tomke Schneider (87.) kam für die Berlinerinnen zu spät.

Union patzt mehrfach - und hat den Ausgleich auf dem Fuß

Bei ihren beiden ersten Treffern bekamen die Leverkusenerinnen reichlich Mithilfe vom Liga-Neuling aus Berlin. Bei Fudallas Führungstor ließ Union-Torhüterin Cara Bösl den harmlosen Schuss der Bayer-Stürmerin durch die Hände rutschen.

