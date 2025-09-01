Frankfurt stattet Defensivspielerin Markou mit Vertrag aus

SID 01.09.2025 • 20:04 Uhr In der Vorsaison spielte Markou in der 2. Liga bei Union Berlin.

Eintracht Frankfurt hat Defensivspielerin Eleni Markou unter Vertrag genommen. Nachdem sich die 30-Jährige in den vergangenen Wochen bei den Fußballerinnen der SGE fit gehalten hatte, unterschrieb sie nun einen Kontrakt bis 2026.

„Mit Eleni Markou können wir eine sehr erfahrene Defensivspielerin verpflichten, die sich in den vergangenen Wochen hervorragend präsentiert und sich damit eine Verpflichtung verdient hat“, sagte Trainer Niko Arnautis: „Eleni wird uns in der Breite nochmal weitere Möglichkeiten geben.“