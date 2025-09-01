Newsticker
Frankfurt stattet Defensivspielerin Markou mit Vertrag aus

Eintracht Frankfurt hat Defensivspielerin Eleni Markou unter Vertrag genommen. Nachdem sich die 30-Jährige in den vergangenen Wochen bei den Fußballerinnen der SGE fit gehalten hatte, unterschrieb sie nun einen Kontrakt bis 2026.

„Mit Eleni Markou können wir eine sehr erfahrene Defensivspielerin verpflichten, die sich in den vergangenen Wochen hervorragend präsentiert und sich damit eine Verpflichtung verdient hat“, sagte Trainer Niko Arnautis: „Eleni wird uns in der Breite nochmal weitere Möglichkeiten geben.“

In der Vorsaison hatte Markou in der 2. Liga bei Union Berlin gespielt, Bundesliga-Erfahrung sammelte sie bereits bei der SGS Essen. Dazu stand die Griechin auch schon in der Champions League auf dem Feld.

