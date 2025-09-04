Frauen-Bundesliga: Das Montagsspiel immer LIVE auf SPORT1

SPORT1 04.09.2025 • 15:12 Uhr Die Google Pixel Frauen-Bundesliga wird auch 2025/2026 von SPORT1 übertragen. Pro Spieltag zeigt der Sender das Montagsspiel mit Vor- und Nachlauf live im Free-TV und ist damit auch in der laufenden Saison #mittendrin.

Die Montagsspiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden auch in dieser Saison von SPORT1 übertragen. Nach US-amerikanischem Vorbild leitet die Bundesliga in diesem Jahr eine neue Ära mit 14 statt 12 Teams und 26 statt 22 Spieltagen ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Durch die Aufstockung feierten mit dem 1. FC Nürnberg, dem Hamburger SV und Union Berlin gleich drei Teams den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Einzig der sechsmalige Deutsche Meister Turbine Potsdam stieg zum zweiten Mal in der Klubhistorie aus der Bundesliga ab.

Frauen-Bundesliga: Double-Bayern als großer Favorit

Als großer Favorit starten auch in diesem Jahr die Fußballerinnen des FC Bayern München in die Saison. Nach dem erstmaligen Double-Sieg in der vergangenen Saison starteten die Münchnerinnen auch in diese Saison mit einem Erfolg und bezwangen den VfL Wolfsburg im Supercup mit 4:2.

Die Favoritenrolle wurde zusätzlich durch eine Umfrage des DFB unter allen Trainerinnen und Trainern der Bundesliga bestätigt. Insgesamt elf der Befragten machten den FCB als Topanwärter auf den Titel aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das erste LIVE-Spiel der Saison auf SPORT1 findet am Montag (8. September) ab 18.00 Uhr zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der TSG Hoffenheim statt. Die Übertragung auf SPORT1 beginnt um 17.45 Uhr (LIVESTREAM).

Jena bangt gegen Hoffenheim um Feuerkraft

Die TSG Hoffenheim beendete die letzte Saison nach einer verbesserten Rückrunde auf einem soliden sechsten Platz, musste in dieser Saison aber erneut wichtige Spielerinnen wie Erelata Memeti, Jana Feldkamp, Julia Hickelsberger oder Mara Alber ziehen lassen.

Im Gegenzug sollen vor allem junge Spielerinnen für Aufschwung sorgen. Von den bisherigen Neuzugängen ist einzig Innenverteidigerin Wielle Douma (25, Young Boys Bern) älter als 21 Jahre.

Der FC Carl Zeiss Jena muss in dieser Saison eine deutliche Verbesserung an den Tag legen, um erneut den Klassenerhalt zu sichern. Lediglich zehn Punkte und sieben Tore standen am Ende der Saison auf dem Konto des Klubs.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nur durch die Aufstockung der Liga und die sieglose Saison von Potsdam konnte der Abstieg abgewendet werden. Mit Fiona Gaißer verletzte sich eine wichtige Stammkraft schwer am Knie. Ob Jena in dieser Saison mehr offensive Feuerkraft entwickeln kann, bleibt fraglich.

Das kommende Spiel der Frauen-Bundesliga auf SPORT1

Montag, 8. September: FC Carl Zeiss Jena - TSG Hoffenheim (Anpfiff: 18 Uhr)

FC Carl Zeiss Jena - TSG Hoffenheim (Anpfiff: 18 Uhr) Das Montagsspiel der Frauen-Bundesliga - in der Saison 2025/2026 ab 17.45 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

So können Sie die Frauen-Bundesliga LIVE verfolgen: