Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - SC Freiburg LIVE im Free-TV, Stream und Liveticker - Gewinnt Bayern das Gipfeltreffen?

Curdt Blumenthal 23.09.2025 • 15:00 Uhr Der FC Bayern München trifft in der Frauen-Bundesliga auf den SC Freiburg. Wer gewinnt das Duell der beiden stärksten Saisonstarter?

In der Frauen-Bundesliga kommt es am Dienstag (ab 17.45 Uhr LIVE auf SPORT1) zum Gipfeltreffen. Anpfiff im Campus der Münchnerinnen ist um 18:00 Uhr.

Mit dem FC Bayern München empfängt der Tabellenzweite und Double-Sieger der Vorsaison den Tabellenführer SC Freiburg.

Frauen-Bundesliga: So können Sie FC Bayern München gegen SC Freiburg live im Free-TV und Stream verfolgen

TV : SPORT1

: Stream : SPORT1 .de

: .de Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Beide Mannschaften sind erfolgreich in die neue Saison gestartet: Mit zwei Siegen und einem Remis stehen bislang sieben Punkte auf dem Konto – genau wie bei Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg.

