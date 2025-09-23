In der Frauen-Bundesliga kommt es am Dienstag (ab 17.45 Uhr LIVE auf SPORT1) zum Gipfeltreffen. Anpfiff im Campus der Münchnerinnen ist um 18:00 Uhr.
Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - SC Freiburg LIVE im Free-TV, Stream und Liveticker - Gewinnt Bayern das Gipfeltreffen?
Der FC Bayern München trifft in der Frauen-Bundesliga auf den SC Freiburg. Wer gewinnt das Duell der beiden stärksten Saisonstarter?
Mit dem FC Bayern München empfängt der Tabellenzweite und Double-Sieger der Vorsaison den Tabellenführer SC Freiburg.
Frauen-Bundesliga: So können Sie FC Bayern München gegen SC Freiburg live im Free-TV und Stream verfolgen
- TV: SPORT1
- Stream: SPORT1.de
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Beide Mannschaften sind erfolgreich in die neue Saison gestartet: Mit zwei Siegen und einem Remis stehen bislang sieben Punkte auf dem Konto – genau wie bei Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg.
Während die Damen des FC Bayern in den ersten drei Ligaspielen noch kein Gegentor schlucken mussten, erzielte Freiburg hingegen schon acht Saisontore.