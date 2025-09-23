Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - SC Freiburg LIVE im Free-TV, Stream und Liveticker - Gewinnt Bayern das Gipfeltreffen?

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Gewinnt Bayern das Gipfeltreffen?

Der FC Bayern München trifft in der Frauen-Bundesliga auf den SC Freiburg. Wer gewinnt das Duell der beiden stärksten Saisonstarter?
Anlässlich des „Breast Cancer Awareness Month“ Oktober wird das Frauen-Team des FC Bayern mit einem Dress auflaufen, um Menschen zusammen mit der Allianz und der DKMS für das Thema Brustkrebsvorsorge zu sensibilisieren.
Curdt Blumenthal
Der FC Bayern München trifft in der Frauen-Bundesliga auf den SC Freiburg. Wer gewinnt das Duell der beiden stärksten Saisonstarter?

In der Frauen-Bundesliga kommt es am Dienstag (ab 17.45 Uhr LIVE auf SPORT1) zum Gipfeltreffen. Anpfiff im Campus der Münchnerinnen ist um 18:00 Uhr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit dem FC Bayern München empfängt der Tabellenzweite und Double-Sieger der Vorsaison den Tabellenführer SC Freiburg.

Frauen-Bundesliga: So können Sie FC Bayern München gegen SC Freiburg live im Free-TV und Stream verfolgen

Beide Mannschaften sind erfolgreich in die neue Saison gestartet: Mit zwei Siegen und einem Remis stehen bislang sieben Punkte auf dem Konto – genau wie bei Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg.

{ "placeholderType": "MREC" }

(NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-Bundesliga)

Während die Damen des FC Bayern in den ersten drei Ligaspielen noch kein Gegentor schlucken mussten, erzielte Freiburg hingegen schon acht Saisontore.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite