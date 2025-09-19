Newsticker
Frauen-Bundesliga: Freiburg übernimmt Tabellenführung

HSV-Klatsche in Freiburg

Gegen den Hamburger SV gewinnt der Freiburger Sportclub 6:2.
Die Damen des HSV verlieren deutlich in Freiburg
SID
Gegen den Hamburger SV gewinnt der Freiburger Sportclub 6:2.

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben die Bundesliga-Tabellenspitze erobert.

Mit einem 6:2 (2:1) gegen Aufsteiger Hamburger SV feierte das Team von Trainer Edmond Kapllani den zweiten Saisonsieg und steht nun mit sieben Punkten ganz oben. Gleich vier Teams haben am Wochenende aber die Chance, vorbeizuziehen.

Kapitänin Lisa Karl (23.), Tessa Blumenberg (45.+1), Nicole Ojukwu (52.) sowie die eingewechselten Aurélie Csillag (82., 84.) und Leela Egli (90.+2) trafen im Dreisamstadion für die Freiburger. Svea Stoldt (42.) und Annaleen Böhler (54.) erzielten die Tore der Gäste.

