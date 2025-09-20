Bayern unterläuft bitterer Patzer - aber gute Nachrichten bei Gwinn

SID 20.09.2025 • 16:17 Uhr Die Bayern-Frauen kommen gegen Außenseiter Jena nicht über ein Remis hinaus. Etliche Chancen werden ausgelassen - immerhin um Giulia Gwinn gibt es gute Nachrichten.

Noch ohne Rückkehrerin Giulia Gwinn haben die Fußballerinnen von Bayern München den Auftakt in die Oktoberfest-Wochen verpatzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Tag der Wiesn-Eröffnung ließ der Doublesieger beim 0:0 gegen das Schlusslicht Carl Zeiss Jena zahlreiche Chancen und den möglichen Sprung an die Tabellenspitze liegen. Gwinn, erstmals seit ihrer bei der EM erlittenen Knieverletzung wieder im Kader, kam nicht zum Einsatz.

Etliche Chancen, keine Tore

Nach zwei Siegen zuletzt traten die Bayern erneut dominant auf. Doch keiner der knapp 30 Torschüsse fand den Weg ins Tor. DFB-Kapitänin Gwinn verfolgte den bitteren Nachmittag 78 Tage nach ihrer Innenbandverletzung im linken Knie im EM-Vorrundenspiel gegen Polen nur von der Bank aus.