Verletzungsschock für den HSV

Herber Rückschlag für die Fußballerinnen des Bundesliga-Aufsteigers Hamburger SV.

Stammtorhüterin Laura Sieger hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und fällt monatelang aus. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Sieger muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Es ist bereits ihr dritter Kreuzbandriss.

„Eine solch schwere Verletzung ist ein Schock für alle Beteiligten und in erster Linie natürlich sehr traurig für Laura“, sagte HSV-Frauenchefin Saskia Breuer: „Wir werden sie in den kommenden Wochen und Monaten eng begleiten, um sie bei ihrem Comeback bestmöglich zu unterstützen.“