Leverkusen mehrere Wochen ohne Torjägerin Kramer

SID 19.09.2025 • 10:56 Uhr Die dänische Nationalspielerin laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen ohne seine Stürmerin Cornelia Kramer (22) auskommen. Nach Angaben der Rheinländer laboriert die dänische Nationalspielerin seit einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

{ "placeholderType": "MREC" }