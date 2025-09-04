Oberdorf: "Alle wollen auf mich aufpassen"

SID 04.09.2025 • 10:00 Uhr Lena Oberdorf startet mit dem FC Bayern in die neue Saison. Die Nationalspielerin will sich vor ihrer Bundesliga-Rückkehr nicht zu sehr unter Druck setzen lassen.

Nationalspielerin Lena Oberdorf hat vor ihrer Bundesliga-Premiere für den FC Bayern die hohen Erwartungen zunächst relativiert. „Ich möchte jetzt erst einmal Spaß haben, genießen und gar nicht so streng mit mir selber sein, sondern mich einfach weiterentwickeln, um wieder zu alter Form zu kommen. Deswegen sind wir da alle eher entspannt unterwegs“, sagte die 23-Jährige vor dem Spiel am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) gegen Bayer Leverkusen im SID-Interview.

Oberdorf hatte nach einem Kreuzbandriss am vergangenen Wochenende im Supercup gegen Wolfsburg (4:2) nach über einem Jahr ihr Pflichtspieldebüt für die Münchnerinnen gegeben.

„Jeder weiß, dass man nach langer Verletzungspause nicht gleich das Toplevel haben kann. Ich glaube, dass José (Barcala, d. Red.) auch relativ zufrieden ist und wir da auch alle auf mich aufpassen wollen, um mich nicht zu verheizen“, sagte die Mittelfeldspielerin.

Bayern-Star Oberdorf: Bin nicht geduldiger geworden

Wie weit sie noch von ihrer Bestform entfernt sei, könne sie „gar nicht so genau beziffern, weil es gibt Tage, wo ich denke: Ich bin auf meinem Niveau. Dann gibt es aber auch wieder Tage, wo ich mir denke: Heute war heavy und irgendwie habe ich mich dreimal in eine Gegenspielerin reingedreht.“ Deshalb müsse sie sich „einfach auch Zeit geben“, so Oberdorf. Dies falle ihr aber schwer: „Ich merke, dass ich da auch nicht geduldiger geworden bin, sondern eigentlich am liebsten alles direkt wieder perfekt machen würde.“

In ihrer langen Verletzungspause habe sie aber gelernt, „dass man auf seinen Körper hören sollte, wenn er einem Zeichen schickt, und nicht durch alles irgendwie durchtrainieren muss.“ Sie halte sich auch „nicht mehr so viel in den Sozialen Medien auf“, sagte Oberdorf: „Ich habe gelernt, auch mal diese Ruhe einkehren zu lassen. Ich habe aufgehört, es allen Leuten recht machen zu wollen.“