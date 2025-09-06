Rekord! Über 57.000 bei FC-Bayern-Frauen - doch Almuth Schult will mehr

Martin Hoffmann 06.09.2025 • 19:14 Uhr Der Auftakt der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen lockt die Massen in die Allianz Arena. TV-Expertin Almuth Schult hofft, dass bald der nächste Meilenstein erreicht wird.

Das erste Saisonspiel der Fußballerinnen des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen hat für einen Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen gesorgt.

57.762 Fans kamen am Samstag zum ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison in die Allianz Arena. TV-Expertin Almuth Schult legte die Latte allerdings gleich noch höher: „Ich hoffe, dass wir irgendwann dorthin kommen, dass die Arena ausverkauft ist im Frauenbereich“, sagte die frühere Nationaltorhüterin.

FC Bayern vs. Bayer: Neuer deutscher Rekord

Mit der neuen Bestmarke wurde die bisherige von 57.000 Fans beim Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März im Hamburger Volksparkstadion übertroffen. Die Bundesliga-Bestmarke von 38.365 Zuschauern beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im April 2023 war bereits im Vorverkauf deutlich getoppt worden.

„Die Fans sind hoffentlich noch euphorisiert von der EM, wollen den Double-Sieger sehen, den Start in die neue, historische Saison mit 14 Mannschaften“, ordnete Schult - die im Oktober ihr viertes Kind erwartet - vor Anpfiff bei der TV-Übertragung ein.

Den deutschen Rekord bei einem Frauenspiel hatten 73.680 Fans beim WM-Eröffnungsspiel 2011 im Berliner Olympiastadion zwischen Deutschland und Kanada aufgestellt. Den offiziellen Weltrekord hält der FC Barcelona: 91.648 Zuschauer kamen im April 2022 zum Champions-League-Halbfinale zwischen Barca und dem VfL Wolfsburg ins Camp Nou.

