Trotz fünftem Cerci-Tor: TSG kassiert erste Niederlage

SID 21.09.2025 • 16:06 Uhr Die Hoffenheimerinnen verlieren am 3. Spieltag beim Überraschungsteam von Werder Bremen.

Trotz des fünften Saisontors von Nationalstürmerin Selina Cerci haben die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim ihre erste Niederlage kassiert. Nach zuvor zwei Siegen verloren die Hoffenheimerinnen am 3. Bundesliga-Spieltag 1:2 (0:1) bei Werder Bremen.

Larissa Mühlhaus per Foulelfmeter (3.) und die eingewechselte Emoke Papai (90.) trafen für Werder. Das Tor von Cerci (64.) war zu wenig für die TSG. Die Bremerinnen (sieben Punkte) haben Hoffenheim in der Tabelle überholt.