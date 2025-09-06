Union-Präsident Zingler: "Frauenfußball wird kleingehalten"

SID 06.09.2025 • 10:38 Uhr Der Vereinspräsident findet es angesichts der Möglichkeiten im Profifußball "beschämend", wie wenig bei den Frauen ankomme.

Union Berlins Klub-Präsident Dirk Zingler hat erneut Kritik an zu geringen Investitionen in den deutschen Fußball der Frauen geübt. „Wenn ich sehe, welche finanziellen Möglichkeiten wir im Profifußball haben, ist es beschämend, wie wenig bei den Frauen ankommt“, sagte Zingler im Interview mit dem Tagesspiegel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Union-Frauen, die den Durchmarsch von der Regionalliga ins Oberhaus geschafft haben, denke man anders, zum Beispiel bei der Bezahlung. „Wir zahlen gute, aber keine überhöhten Gehälter – das können sich andere Vereine genauso leisten“, kritisierte der 61-Jährige.

Er sei „durchaus dafür, die Werte langfristig zu steigern. Ich möchte sogar, dass die Frauen irgendwann 30.000 oder 50.000 Euro oder sogar mehr verdienen – dafür muss aber der gesamte Markt wachsen.“ Das sei in Deutschland aber nicht der Fall: „Im Gegenteil: Hier wird der Frauenfußball kleingehalten.“