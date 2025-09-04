Wamser vor Rekord-Spiel: "Stimmung wird brutal"

SID 04.09.2025 • 14:35 Uhr Nationalspielerin Carlotta Wamser bestreitet das Bundesliga-Eröffnungsspiel mit Leverkusen vor mehr als 50.000 Fans in München.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen fiebern dem Bundesliga-Start vor der Rekordkulisse bei Bayern München entgegen. „Ich glaube, die Stimmung wird brutal“, sagte Nationalspielerin Carlotta Wamser vor dem offiziellen Eröffnungsspiel, das am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Allianz Arena stattfinden wird.

„Viele von uns haben noch nicht vor so vielen Leuten gespielt. Das muss man einfach mitnehmen, das wird sehr gut“, sagte die Abwehrspielerin, die sich im Sommer bei der EM in den Fokus gespielt hatte und nach ihrem Wechsel von Eintracht Frankfurt vor ihrem ersten Pflichtspiel für die Werkself steht.

Nach der Europameisterschaft sei es „ein sehr positiver Schritt, dass das Stadion voll ist“, sagte Wamser: „Als Spielerin kann man sich vor so vielen Zuschauern zeigen. Dafür spielt man auch Fußball, dass man gesehen wird, dass Leute ins Stadion kommen, um uns zuzuschauen.“

„Wir freuen uns mega“, sagte auch Trainer Roberto Pätzold: „Aber wir fahren nicht als Touristen dorthin. Es ist ein Pflichtspiel, es geht um drei Punkte. Wir wollen ein geiles Spiel abliefern und im Idealfall auch was mitnehmen.“

In der Saison 2024/25 hatte Leverkusen den vierten Platz belegt. Es sei die Zielsetzung, die Leistung und Ergebnisse aus der vergangenen Spielzeit zu bestätigen, sagte der Bayer-Coach: „Das wird schwer genug, weil die Konkurrenz auf dem Transfermarkt auch zugeschlagen hat und die Leistungsdichte im Frauenfußball immer enger wird.“