Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Wolfsburg gibt Entwarnung bei Popp

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Wolfsburg gibt Entwarnung bei Popp

Die ehemalige Nationalmannschafts-Kapitänin prallte mit einer Gegenspielerin zusammen.
In der Saison 25/26 schoss Popp bisher ein Tor
In der Saison 25/26 schoss Popp bisher ein Tor
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Die ehemalige Nationalmannschafts-Kapitänin prallte mit einer Gegenspielerin zusammen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach dem Verletzungsschreck am Vortag bezüglich seiner Stürmerin Alexandra Popp Entwarnung gegeben. Die langjährige Nationalspielerin habe sich lediglich eine Prellung des rechten Unterschenkels zugezogen, teilte der Verein am Montagabend mit. Eine "strukturelle Verletzung" liege nicht vor, hieß es in der Mitteilung weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob die Führungsspielerin bereits am kommenden Mittwoch (DAZN/19.00) beim Spiel gegen Werder Bremen auf dem Platz stehen wird, ist noch fraglich. Popp war beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag kurz vor dem Ende der Partie mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und musste den Platz verlassen. Die 34-Jährige wurde anschließend mit einem dick bandagierten rechten Sprunggelenk in die Kabinen geführt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite