Wolfsburg gibt Entwarnung bei Popp

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach dem Verletzungsschreck am Vortag bezüglich seiner Stürmerin Alexandra Popp Entwarnung gegeben. Die langjährige Nationalspielerin habe sich lediglich eine Prellung des rechten Unterschenkels zugezogen, teilte der Verein am Montagabend mit. Eine "strukturelle Verletzung" liege nicht vor, hieß es in der Mitteilung weiter.

Ob die Führungsspielerin bereits am kommenden Mittwoch (DAZN/19.00) beim Spiel gegen Werder Bremen auf dem Platz stehen wird, ist noch fraglich. Popp war beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag kurz vor dem Ende der Partie mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und musste den Platz verlassen. Die 34-Jährige wurde anschließend mit einem dick bandagierten rechten Sprunggelenk in die Kabinen geführt.