Wolfsburg: Popp bleibt Kapitänin, Minge neu im Trio

SID 05.09.2025 • 15:23 Uhr Alexandra Popp, Svenja Huth und Janina Minge werden beim VfL Wolfsburg abwechselnd die Binde als Spielführerin tragen.

Vizemeister VfL Wolfsburg geht mit drei Kapitäninnen in die neue Saison. Alexandra Popp, Svenja Huth und Janina Minge werden das Amt gleichberechtigt ausüben, wie Trainer Stephan Lerch vor dem Ligastart am Sonntag (16.00 Uhr im LIVETICKER) beim Aufsteiger Hamburger SV verkündete.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Mir ist es wichtig, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird“, erläuterte Lerch seine Entscheidung. Die Ex-Nationalspielerinnen Popp und Huth stehen dabei im großen personellen Umbruch für Kontinuität. Eine neue Aufgabe im Verein ist es für Minge, die allerdings schon im DFB-Team zuletzt bei der EM als Stellvertreterin von Giulia Gwinn die Regenbogenbinde getragen hat.