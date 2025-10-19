33 Sekunden: Blitz-Rot in der Frauen-Bundesliga!

Annabella Aulinger 19.10.2025 • 18:54 Uhr Charlotte Voll sieht gegen den VfL Wolfsburg in der ersten Minute die Rote Karte. Eine ungeschickte Aktion der Leverkusen-Torhüterin wird sofort bestraft.

33 Sekunden! Leverkusen-Torhüterin Charlotte Voll hat in der Frauen-Bundesliga beim Duell mit dem VfL Wolfsburg unmittelbar nach Anpfiff die Rote Karte gesehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Grund für den frühen Platzverweis war ein Foul an Wolfsburgs Lineth Beerensteyn. Die Niederländerin sprintete auf das Leverkusener Tor zu, als Voll ihr rechtes Bein ausstreckte und die Stürmerin mit der Aktion zu Fall brachte.

Frauen-Bundesliga: Bayer muss früh wechseln

Beerensteyn blieb für eine kurze Zeit auf dem Platz liegen und wurde behandelt, konnte aber weiterspielen. Schiedsrichterin Davina Lutz zögerte nicht lange und schickte Voll vom Feld.

Bayer-Trainer Roberto Pätzold musste reagieren und wechselte Ruby Grant aus. Für die Mittelfeldspielerin kam Ersatztorhüterin Anne Moll in die Partie (3.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die schnellste Rote Karte in der Historie der Frauen-Bundesliga war es jedoch nicht. Am 05. Dezember 2018 flog Ann-Kathrin Vinken (Bayer 04 Leverkusen) gegen die SGS Essen nach nur zehn Sekunden vom Platz.

Zwei Rote Karten für Bayer-Frauen

In der 2. Bundesliga der Männer kam es im September zu einem noch schnelleren Platzverweis als bei Voll: Nach nur 27 Sekunden sah Noah König, Innenverteidiger bei Greuther Fürth, gegen den 1. FC Kaiserslautern wegen einer Notbremse die Rote Karte.