Bayern-Juwel mit drastischem Schritt: Ernster Grund für Namensänderung

SPORT1 11.10.2025 • 19:51 Uhr Eine junge Bayern-Spielerin sorgte in der Frauen-Bundesliga mit einem drastischen Schritt für ein Novum. Nun gelingt ihr ein besonderes Highlight.

Auf diesen besonderen Moment musste sie lange warten: Die deutsche Nationalspielerin Alara erzielte im Topspiel der Frauen-Bundesliga den umjubelten Siegtreffer für den FC Bayern - nachdem sie in der bisherigen Saison häufig nur zuschauen durfte.

Die eingewechselte Alara sorgte mit einem schönen Treffer zum 3:1-Endstand für die Entscheidung im Duell mit Titelkonkurrenten VfL Wolfsburg. „Alara, die ist technisch so sauber! Alara, die muss es machen - und sie macht es! Alara!“, rief DAZN-Kommentator Markus Theil ins Mikrofon.

Kurz nach dem Treffer erklärte Theil auch, warum die Bayern-Spielerin mit ihrem Vornamen auf dem Trikot aufläuft, als erste Spielerin der Bundesliga überhaupt.

Nachname von Bayern-Spielerin missbraucht

Denn mit vollem Namen heißt die 18-Jährige Alara Sehitler. Der bedauerliche Hintergrund der Trikotentscheidung: Ihr türkischer Nachname war mit Bezug zu Adolf Hitler in Sozialen Medien für Nazi-Parolen missbraucht worden.

Also entschloss sich die 18-Jährige, im Verein wie im Nationalteam nur noch unter ihrem Vornamen aufzulaufen.

Die in Weingarten geborene Alara gilt schon länger als eines der größten Talente in Deutschland.