Sorgen um DFB-Stürmerin

SID 10.10.2025 • 20:30 Uhr Auch die Interimstrainerin kann in Leipzig den Negativtrend nicht stoppen. Bei RB verletzt sich Nationalspielerin Giovanna Hoffmann wohl schwer.

Die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen haben ihre Negativserie auch im ersten Spiel unter Interimstrainerin Jessica Wissmann fortgesetzt. Das Schlusslicht unterlag am Freitagabend bei RB Leipzig 1:2 (0:2) und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Nationalspielerin Giovanna Hoffmann (4.) und Julia Landenberger (39.) trafen vor 794 Zuschauern in der ersten Hälfte für die Leipzigerinnen, die zum Auftakt des 6. Spieltags mit nun sieben Punkten vorerst auf Rang sieben kletterten.

Paulina Platner (51.) konnte für die Essenerinnen mit einem sehenswerten Linksschuss aus rund 20 Metern lediglich verkürzen, die SGS bleibt mit nur einem Zähler und 2:19 Toren auf dem letzten Tabellenplatz.

Für Angreiferin Hoffmann endete die Partie vorzeitig und schmerzhaft. Die EM-Teilnehmerin musste in der zweiten Hälfte unter Tränen das Feld verlassen, nachdem sie sich im Mittelfeld bei einem scheinbar harmlosen Zweikampf am linken Knie verletzt hatte.

