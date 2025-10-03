Frauen-BL: Frankfurt mit Zittersieg gegen Jena

SID 03.10.2025 • 20:30 Uhr Eine Nationalspielerin bringt die Eintracht auf Kurs. Dennoch müssen die Hessinnen zittern.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga weitere Punktverluste abgewendet. Der Europapokalteilnehmer mühte sich gegen Carl Zeiss Jena zu einem 3:1 (0:0), Nationalspielerin Elisa Senß war mit einem Elfmeter-Doppelpack die Matchwinnerin (55., 81.).

Amanda Ilestedt (75.) erzielte den weiteren Treffer der Hessinnen, die in puncto Ballbesitz und Torchancen deutlich überlegen waren, aber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Isabella Jaron (67.) einen weiteren Rückschlag fürchten mussten.