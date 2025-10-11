Zwei Handelfmeter! Bremen jubelt vor Rekordkulisse

SID 11.10.2025 • 19:39 Uhr Die Bremerinnen gewinnen vor Rekordkulisse gegen den Hamburger SV. Das erste Nordderby in der Bundesliga wird durch zwei Handelfmeter entschieden.

Zwei Handelfmeter für den Derbysieg: Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben das stimmungsvolle erste Nordduell in der Frauen-Bundesliga gegen den Hamburger SV gewonnen.

Vor 37.000 Zuschauern im Weserstadion feierte das Team von Trainerin Friederike Kromp mit dem 2:0 (1:0) gegen den Aufsteiger im sechsten Spiel den dritten Saisonsieg und kletterte damit vorerst auf Rang fünf.

Mühlhaus eiskalt vom Elfmeterpunkt

Larissa Mühlhaus erzielte beide Treffer vom Elfmeterpunkt (6., 56.). Bremen holte nach den beiden Niederlagen zuletzt gegen die beiden Top-Teams VfL Wolfsburg (2:4) und Bayern München (0:4) wieder einen Dreier und steht nun bei zehn Punkten, Hamburg bleibt bei fünf Zählern.

„Wir zählen die Tage und Stunden rückwärts“, hatte Kromp mit Blick auf die Bremer Rekordkulisse schon im Vorfeld der Partie betont. Mühlhaus holte den ersten Elfmeter selbst raus, dabei war die Hand von Hamburgs Svea Stoldt angelehnt. Schiedsrichterin Riem Hussein zeigte dennoch sofort auf den Punkt, einen VAR gibt es in der Frauen-Bundesliga nicht. Die Pausenführung war verdient, das Handspiel von Leni Eggert vor dem 2:0 unstrittig.

