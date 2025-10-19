Frauen-Bundesliga: FC Bayern - 1. FC Köln heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.10.2025 • 13:00 Uhr Die Frauen-Mannschaft des FC Bayern marschiert durch die Bundesliga. Nun ist der 1. FC Köln zu Gast.

Der FC Bayern kann die Tabellenführung der Frauen-Bundesliga mit einem weiteren Sieg festigen - oder sogar zwischenzeitlich ausbauen. Die Münchnerinnen treffen am 7. Spieltag um 16 Uhr auf den 1. FC Köln.

Die Bayern thronen ungeschlagen an der Spitze. Nach dem Erfolg über Titelkonkurrent VfL Wolfsburg könnte die Mannschaft von Trainer José Barcala den Vorsprung auf sechs Zähler ausbauen. Wolfsburg hat im Duell mit Bayer Leverkusen (live im Free-TV auf SPORT1) um 17.15 Uhr aber ebenfalls die Chance, zu punkten.

Die Bayern hatten das mit Spannung erwartete Duell mit dem VfL am vergangenen Wochenende mit 3:1 gewonnen. Unter der Woche holte der Doublesieger zudem in der Champions League gegen Juventus Turin einen wichtigen 2:1-Erfolg.

Entsprechend selbstbewusst dürfte der Titelverteidiger am Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln auflaufen.

