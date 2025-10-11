LIVE: Gwinn fängt an! FC Bayern vs. VfL Wolfsburg im TV, Stream und Ticker

Johannes Behm 11.10.2025 • 15:49 Uhr In der Frauen-Bundesliga treffen am Samstag die ewigen Rivalen FC Bayern und VfL Wolfsburg aufeinander. SPORT1 begleitet den Klassiker im Liveticker.

In der Frauen-Bundesliga ist es das immer wiederkehrende Duell der deutschen Top-Klubs. Am Samstag um 15 Uhr erwartet der VfL Wolfsburg seinen Rivalen FC Bayern München. SPORT1 begleitet das Kracher-Duell um die Tabellenführung im LIVETICKER.

Bayern München 1:0 VfL Wolfsburg (45.)

+++ Halbzeitfazit: Bayern muss aufpassen +++

Bayern geht mit einer verdienten Führung in die Pause. Bühls Treffer macht den Unterschied und passt zum Spielverlauf. Allerdings wackelte Bayerns Defensive bereits häufiger. Wolfsburg kam mehrmals zu hohen Ballgewinnen in aussichtsreichen Positionen, vertändelte die Chancen im Anschluss aber leichtfertig.

+++ Gesichtstreffer! Gwinn am Boden (45.) +++

Unglücklicher Gesichtstreffer. Stanway winkt ihre Mitspielerinnen nach vorne, um hoch zu pressen - währenddessen läuft Gwinn genau in ihren schwingenden Arm und wird dadurch im Gesicht getroffen. Das hat wehgetan. Gwinn bleibt kurz liegen, kann aber ohne Probleme weiterspielen.

+++ Elfmeter oder Abstoß? (41.) +++

Kurze Verwirrung. Nach einem handelsüblichen Zweikampf an der Grundlinie im Bayern-Strafraum zeigt Schiedsrichterin Michel Abstoß an. Aufgrund des Zweikampfes wird es kurz laut, weil einige Zuschauer die Schiedsrichter-Entscheidung mit einem Elfmeter-Pfiff verwechselten.

+++ Bühl verpasst Doppelschlag (33.) +++

Wieder setzt sich Bühl durch und schlägt einen Haken zur Mitte. Dieses Mal entscheidet sie sich fürs lange Eck, den abgefälschten Ball lenkt Torhüterin Johannes knapp über die Latte.

+++ Bühl trifft sehenswert (27.) +++

Bühl schlägt an der Strafraumkante einen Haken zur Mitte und verschafft sich im Duell mit Huth genug Platz für einen Abschluss, den sie aus knapp 17 Metern gekonnt im linken unteren Eck verwandelt. 1:0 für die Bayern-Frauen! „Der umgekehrte Robben“, zeigt sich DAZN-Kommentator Markus Theil beeindruckt.

+++ Bayern-Verteidigerin überrascht (24.) +++

Innenverteidigerin Ballisager fängt erst einen Ball ab und läuft dann mit nach vorne. Nach einem Doppelpass steht sie frei vorm generischen Tor und trifft das Außennetz, stand zuvor aber deutlich im Abseits.

+++ Stanway wagt es aus der Distanz (22.) +++

Aus knapp 25 Metern zieht die zentrale Mittelfeldspielerin der Münchnerinnen ab, der Ball ist aber zu keiner Zeit gefährlich und rauscht weit am Kasten vorbei. Das Spiel spielt sich bisher vor allem zwischen den Strafräumen ab. Großchancen gibt es noch nicht.

+++ Popp scheitert knapp (15.) +++

Im direkten Gegenzug gibt es die beste Chance für die Wölfe. Nach Pressing und hohem Ballgewinn kommt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld perfekt auf den Schädel von Popp, die aus aussichtsreicher Position knapp am Kasten von Mahmutovic vorbei köpft.

+++ Bayern macht Wolfsburg Druck (13.) +++

Nach einer längeren Ballbesitzphase der Bayern steht Harder nach einem guten Steck-Pass im Strafraum, allerdings auch im Abseits. Kurz später findet Bühl per Flanke die Japanerin Tanikawa, deren Kopfball jedoch weit am Tor vorbei geht.

+++ Bühl heizt Bayern-Fans ein (7.) +++

Bühl holt nach einem ersten kleinen Solo eine Ecke raus und animiert die mitgereisten Fans der Münchnerinnen zu mehr Stimmung. Der Eckstoß bleibt durch ein Stürmerfoul jedoch wirkungslos.

+++ Hartes Einsteigen von Stanway (5.) +++

Bayerns Engländerin will den Ball an der Mittellinie erobern, grätscht ihre Gegenspielerin aber ziemlich um. Noch keine Gelbe Karte, aber ein erstes Anzeichen für eine extrem umkämpfte und physische Partie.

+++ Popp kommt zu spät gegen Harder (3.) +++

Popp kommt deutlich zu spät bringt ihre ehemalige Teamkollegin Harder zu Fall. Der Freistoß der Münchner bringt allerdings nicht ein.

+++ Anpfiff! Der Ball rollt +++

Es geht los! Schiedsrichterin Fabienne Michel pfeift den Klassiker in der Volkswagen Arena an. Wer holt sich die Tabellenführung?

+++ Besondere Geste für Bayern-Star +++

Die Bayern-Frauen tragen zum Aufwärmen alle das Trikot mit der 25, der Rückennummer von Sarah Zadrazil. Die Mittelfeldspieler hatte sich kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen und kann deswegen nicht mitwirken. Eine schöne Geste!

+++ Gwinn in der Startelf! Die Aufstellungen +++

FC Bayern München: Mahmutovic - Gwinn, Ballisager, Viggosdottir, Kett - Caruso, Stanway - Dallmann, Tanikawa, Bühl - Harder

VfL Wolfsburg: Johannes - Wedemeyer, Linder, Küver, Levels - Minge, Kielland - Huth, Popp, Zicai - Beerensteyn

+++ Herzlich willkommen +++

Die Partie startet um 15 Uhr. Bis dahin gibt es hier die wichtigsten Infos rund um das Spitzenspiel.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg LIVE im TV, Stream und Ticker

Bayern-Frauen hungrig auf Wiedergutmachung

Noch sind die Wölfinnen an der Spitze der Tabelle, doch die Bayern-Frauen sind hungrig auf eine Wiedergutmachung – vor allem nach der peinlichen 1:7-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions-League.

„Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht an der Leistungsgrenze waren und wir schon am Samstag ein ganz anderes Gesicht zeigen”, sagte Bayerns Direktorin Frauenfußball, Bianca Rech, vor der Partie.

Während sich die Bayern von der heftigen Erniedrigung gegen Barcelona erholen mussten, legten die Frauen des VfL Wolfsburg in der Königsklasse ein solides 4:0 gegen Paris Saint-Germain an den Tag.

Ebenso litt der FC Bayern in letzter Zeit unter mehreren Ausfällen. Somit fehlen zurzeit ganze vier Spielerinnen im Kader des Titelverteidigers, darunter auch jüngst Carolin Simon.

Bayern-Frauen kämpfen um Tabellenführung

Trotzdem sehen die Wolfsburger die Partie am Samstag nicht als leichtes Spiel an. „Die Bayern werden mit viel Wut, mit viel Aggressivität kommen, da müssen wir dagegenhalten”, sagte auch VfL-Torhüterin Stina Johannes.

Als die Rivalen das letzte Mal aufeinander trafen, endete das Match zugunsten der Bayern. Während des Supercups im August gewannen sie 4:2 gegen den VfL.