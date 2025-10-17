Frauen: Cerci schießt Hoffenheim auf Rang drei

SID 17.10.2025 • 20:39 Uhr Beim Tabellenschlusslicht müht sich die TSG zu einem 1:0-Sieg.

Nationalspielerin Selina Cerci hat die TSG Hoffenheim vorerst auf Rang drei der Frauen-Bundesliga geschossen.

Beim Tabellenschlusslicht SGS Essen feierte die TSG dank des sechsten Saisontreffers ihrer Torjägerin (5.) einen 1:0 (1:0)-Arbeitssieg und steht nun bei 13 Punkten. Mehrere Teams können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.