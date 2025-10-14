Frauen-Bundesliga: Leipzig-Trainer klärt Zukunft

SID 14.10.2025 • 14:08 Uhr RB Leipzig setzt langfristig auf Jonas Stephan. Der Trainer des Frauen-Bundesligisten verlängert kurz nach Saisonbeginn.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Frauen-Cheftrainer Jonas Stephan vorzeitig verlängert. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, wurde das ursprünglich bis 2026 laufende Arbeitspapier des 33-Jährigen um zwei Jahre bis 2028 ausgeweitet.

„Jonas hat eine klare Spielidee, ist ambitioniert und hat bereits nachgewiesen, dass er Spielerinnen individuell besser machen kann“, begründete Viola Odebrecht, die Leipziger Leiterin Frauen- und Mädchenfußball, die Entscheidung.