Frauen-Bundesliga

Frauen-Bundesliga: Leipzig-Trainer klärt Zukunft

Leipzig-Trainer klärt Zukunft

RB Leipzig setzt langfristig auf Jonas Stephan. Der Trainer des Frauen-Bundesligisten verlängert kurz nach Saisonbeginn.
RB Leipzig setzt langfristig auf Jonas Stephan. Der Trainer des Frauen-Bundesligisten verlängert kurz nach Saisonbeginn.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Frauen-Cheftrainer Jonas Stephan vorzeitig verlängert. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, wurde das ursprünglich bis 2026 laufende Arbeitspapier des 33-Jährigen um zwei Jahre bis 2028 ausgeweitet.

„Jonas hat eine klare Spielidee, ist ambitioniert und hat bereits nachgewiesen, dass er Spielerinnen individuell besser machen kann“, begründete Viola Odebrecht, die Leipziger Leiterin Frauen- und Mädchenfußball, die Entscheidung.

Stephan befindet sich derzeit in seiner zweiten Saison als Cheftrainer der Leipzigerinnen. RB belegt nach sechs Spieltagen den achten Platz. Auf diesem hatte der Klub auch die vergangene Saison beendet.

