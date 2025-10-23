Union stattet 15-Jährige mit Profi-Vertrag aus

SID 23.10.2025 • 17:09 Uhr Mariann Noack erhält bei Union Berlin einen Profi-Vertrag. Die 15-Jährige ist seit 2022 beim Bundesligisten.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die erst 15 Jahre alte Innenverteidigerin Mariann Noack mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Noack absolvierte zuletzt beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln bereits ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga und zählt damit zu den jüngsten Spielerinnen der Ligageschichte.

„Ich bin sehr stolz, dass ich meinen ersten Profivertrag unterzeichnet habe und ich vom Verein das Vertrauen erhalte“, sagte Noack.

Geschäftsführerin Jennifer Zietz erklärte: „Mariann gehört zu den talentiertesten Spielerinnen ihres Jahrgangs. Mit ihren 15 Jahren ist sie bereits sehr weit, wir wollen ihr aber auch genug Zeit geben, dass sie sich in Ruhe entwickeln kann.“

Union-Talent spielt für die deutsche U17

Noack wechselte 2022 in den Union-Nachwuchs, spielte vergangene Saison eine Schlüsselrolle bei den U17-Juniorinnen und sammelte in dieser Spielzeit erste Erfahrungen bei den U23- und Bundesligafrauen.