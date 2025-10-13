Frauenfußball: Nürnberg feiert ersten Sieg nach Aufstieg

SID 13.10.2025 • 20:06 Uhr Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben das Kellerduell gegen den weiterhin erfolglosen Tabellenvorletzten Carl Zeiss Jena gewonnen. Der „Club“ ist nun seit drei Spielen ungeschlagen und hat sich von der Abstiegszone abgesetzt.

Bei den Fußballerinnen des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Nürnberg ist der Knoten geplatzt. Im sechsten Anlauf feierten die Fränkinnen durch ein 3:2 (1:1) im Kellerduell beim weiterhin erfolglosen Tabellenvorletzten Carl Zeiss Jena ihren ersten Sieg nach der Rückkehr ins Oberhaus. Der seit nun drei Runden unbesiegte „Club“ liegt vorerst beruhigende fünf Punkte vor Jena, das auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

