Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Frauenfußball: Nürnberg feiert ersten Sieg nach Aufstieg

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Nürnberg feiert ersten Sieg

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben das Kellerduell gegen den weiterhin erfolglosen Tabellenvorletzten Carl Zeiss Jena gewonnen. Der „Club“ ist nun seit drei Spielen ungeschlagen und hat sich von der Abstiegszone abgesetzt.
Erleichterter Jubel: FCN-Coach Thomas Oostendorp
Erleichterter Jubel: FCN-Coach Thomas Oostendorp
© IMAGO/SID/CHRISTOPH WORSCH
SID
Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben das Kellerduell gegen den weiterhin erfolglosen Tabellenvorletzten Carl Zeiss Jena gewonnen. Der „Club“ ist nun seit drei Spielen ungeschlagen und hat sich von der Abstiegszone abgesetzt.

Bei den Fußballerinnen des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Nürnberg ist der Knoten geplatzt. Im sechsten Anlauf feierten die Fränkinnen durch ein 3:2 (1:1) im Kellerduell beim weiterhin erfolglosen Tabellenvorletzten Carl Zeiss Jena ihren ersten Sieg nach der Rückkehr ins Oberhaus. Der seit nun drei Runden unbesiegte „Club“ liegt vorerst beruhigende fünf Punkte vor Jena, das auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Oliwia Wos (26.), Nastassja Lein (60.) und Sanja Homann (71.) trafen für das Team des niederländischen FCN-Trainers Thomas Oostendorp. Für Jena kam der Anschlusstreffer in der Schlussphase Isabella Jaron (79.) per Handelfmeter nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch ein Eigentor der Nürnbergerin Laura Miller (45.+2) zu spät. Außer den Thüringerinnen ist nun lediglich noch Schlusslicht SGS Essen sieglos.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite