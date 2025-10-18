Freiburger Frauen verpassen Sprung auf Platz zwei

SID 18.10.2025 • 14:21 Uhr Die SC-Frauen verlieren nach einem Spiel mit zwei Eigentoren in Nürnberg.

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben es verpasst, vorerst mit Tabellenführer Bayern München gleichzuziehen. Nach zuletzt zwei Siegen verlor die bisherige Überraschungsmannschaft der Frauen-Bundesliga am 7. Spieltag mit 2:3 (0:2) beim 1. FC Nürnberg.

Die Nürnbergerinnen haben sich ihrerseits nach dem zweiten Sieg in Folge aus der Abstiegszone befreit, Freiburg verpasste den Sprung auf Rang zwei. Titelverteidiger München kann den SC mit einem Sieg am Sonntag gegen den 1. FC Köln auf sechs Punkte distanzieren.