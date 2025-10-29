Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Kiel in Frankfurt zur Direktorin Frauenfußball befördert

Eintracht Frankfurt befördert Kiel

Katharina Kiel übernimmt bei Eintracht Frankfurt die Gesamtverantwortung für den Bereich Frauen-Fußball.
Beförderung für Katharina Kiel
Beförderung für Katharina Kiel
© Eintracht Frankfurt/SID
SID
Katharina Kiel übernimmt bei Eintracht Frankfurt die Gesamtverantwortung für den Bereich Frauen-Fußball.

Katharina Kiel ist beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt zur Direktorin Frauenfußball befördert worden. Damit übernimmt die 33-Jährige die Gesamtverantwortung für diesen Bereich. Gleichzeitig verlängerte die bisherige Technische Direktorin der Eintracht-Frauen ihren Vertrag bis 2029.

„Kathi hat in den vergangenen drei Jahren sehr erfolgreich bei uns im Frauenfußball gearbeitet und diesen auch strategisch weiterentwickelt und vorangebracht. Deshalb war es eine logische Konsequenz, mit ihr langfristig zu verlängern und sie mit einer noch größeren gesamtheitlichen Verantwortung auszustatten“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Kiel, die für den SC 07 Bad Neuenahr und die TSG Hoffenheim bis 2016 selbst in der Bundesliga gespielt hatte, sprach von einem „Ausdruck der Wertschätzung“ für ihre Arbeit: „Wir konnten bereits viel bewegen, die Professionalisierung weiter vorantreiben, sind aber noch längst nicht am Ende dieser Entwicklung.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite