Köln schlägt Nürnberg und klettert

SID 31.10.2025 • 20:30 Uhr Die FC-Frauen holten aus den vergangenen fünf Ligaspielen zehn Punkte.

Der 1. FC Köln hat seinen Aufwärtstrend in der Frauen-Bundesliga bestätigt und sich weiter von den Abstiegsplätzen entfernt. Die Mannschaft der langjährigen DFB-Trainerin Britta Carlson feierte am Freitagabend gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg ein 3:0 (3:0) und damit ihren bislang höchsten Saisonsieg.

Pauline Bremer (23.), Martyna Wiankowska (40.) und Sara Agrez (45.+1) brachten die Kölnerinnen schon vor der Pause deutlich in Führung. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte das zuvor punktlose Team nun zehn Zähler, mit dieser Ausbeute stellte der FC zum Auftakt des achten Spieltags als Neunter den Anschluss zum Tabellenmittelfeld her. Der zuletzt so starke Bundesliga-Rückkehrer Nürnberg hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto.