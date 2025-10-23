Leverkusen mehrere Wochen ohne Kapitänin Repohl

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Kapitänin Friederike Repohl verzichten. Die Torhüterin hat im Training eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten und fällt mehrere Wochen aus, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Bereits das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:5) am vergangenen Sonntag hatte Repohl aufgrund der Blessur kurzfristig verpasst. Ersatzkeeperin Charlotte Voll fehlt ebenfalls in den nächsten beiden Spielen, da sie gegen Wolfsburg wegen einer Notbremse nach nicht einmal einer Minute die Rote Karte gesehen hatte. Anschließend kam Anne Moll im Leverkusener Tor zum Einsatz.