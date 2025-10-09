Nach 1:7: Bayern wollen "anderes Gesicht zeigen"

SID 09.10.2025 • 13:52 Uhr In der Königsklasse kamen die Double-Siegerinnen unter die Räder. Jetzt wollen die Bayern gegen Wolfsburg eine Reaktion zeigen.

Die Fußballerinnen von Bayern München wollen sich vor dem Bundesliga-Gipfel beim VfL Wolfsburg nicht von dem 1:7 in der Königsklasse aus der Ruhe bringen lassen. „Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht an der Leistungsgrenze waren, die dieses Team ausmacht und wir schon am Samstag ein ganz anders Gesicht zeigen“, sagte Klubdirektorin Bianca Rech mit Blick auf den misslungenen Auftakt in der Champions League beim FC Barcelona am Dienstag.

„Es ist wichtig, dass wir das Spiel gut einordnen und auch nicht überbewerten“, erklärte Rech. Auf die Frage, ob das Duell mit den Spanierinnen ihren Blick auf die Mannschaft verändert habe, betonte die 44-Jährige: „Ich hinterfrage überhaupt nicht die Qualität des Kaders, ganz und gar nicht.“

Natürlich habe der Double-Sieger derzeit durch einige Verletzungen „wieder hier und da Probleme“, aber alle Spielerinnen, die nach Barcelona gereist waren, hätten „eine sehr, sehr hohe Qualität“.

FC Bayern: Blamage „relativ schnell abhaken“

Vor dem Spiel in Wolfsburg am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) müsse man nun „gemeinsam die Lehren“ aus der Niederlage ziehen und diese „relativ schnell abhaken“, sagte Rech. Während die Münchnerinnen beim Topfavoriten Barcelona in der Königsklasse unter die Räder gekommen waren, kann der VfL nach dem 4:0 gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch mit Rückenwind in die Partie starten.

Unabhängig von der Ausgangslage seien alle Spiele gegen den VfL „eine Herausforderung“, sagte Rech. Sie freue sich grundsätzlich über den Sieg des Konkurrenten, „weil es einfach gut für den deutschen Frauenfußball ist, wenn wir uns in Europa gut präsentieren und erfolgreich sind“.