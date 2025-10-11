Nationalspielerin Hoffmann erleidet Kreuzbandriss

SID 11.10.2025 • 14:47 Uhr Der schlimme Verdacht bestätigte sich. Die Stürmerin wird lange ausfallen.

Fußball-Nationalspielerin Giovanna Hoffmann hat sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. MRT-Untersuchungen am Freitagabend bestätigten den bitteren Verdacht, wie RB Leipzig am Samstag bekannt gab.

Beim 2:1-Heimsieg der RB-Frauen gegen die SGS Essen musste die 27-Jährige unter Tränen und von Betreuern gestützt den Rasen verlassen. Dem voraus ging ein regulärer, scheinbar harmloser Zweikampf. Zuvor hatte Hoffmann die Gastgeberinnen im Trainingszentrum Cottaweg mit ihren zweiten Saisontreffer in der 4. Minute in Führung geschossen.

„Für uns ist ihr Ausfall natürlich ein großer Verlust, auf und neben dem Platz“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB: „Auch wenn wir sie nicht eins zu eins ersetzen können, haben wir den Kader im Sommer bewusst breiter aufgestellt und Qualität hinzugewonnen.“ Andere Spielerinnen bekämen nun ihre Chance.