Oberdorf-Schock bei Bayern-Sieg: München weiter ohne Niederlage

SID 19.10.2025 • 18:44 Uhr In der Bundesliga haben die Münchnerinnen ihre Tabellenführung ausgebaut. Allerdings droht erneut ein langfristiger Ausfall von Lena Oberdorf.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga ungeschlagen und haben ihre Tabellenführung vorerst auf fünf Punkte ausgebaut.

Gegen den 1. FC Köln gewann das Team von Trainer José Barcala nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 5:1 (1:1). Überschattet wurde der sechste Sieg im siebten Saisonspiel allerdings von einer erneuten Knieverletzung von Lena Oberdorf.

Die Nationalspielerin wurde bei einem Zusammenprall mit Kölns Adriana Achcińska unglücklich getroffen. Oberdorf, die nach einer im Juli 2024 erlittenen Kreuz- und Innenbandverletzung - ebenfalls im rechten Knie - erst beim Saisonstart ihr Comeback gegeben hatte, wurde gestützt und bandagiert vom Feld gebracht.

In einer munteren Anfangsphase gestalteten die Kölnerinnen das Spiel weitgehend ausgeglichen und gingen nach einer Ecke durch Sandra Maria Jessen in Führung (4.). Die Münchnerinnen kamen tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Momoko Tanikawa (45.+7) zum verdienten Ausgleich.

