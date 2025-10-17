Schulterverletzung: Bayern-Frauen vorerst ohne Caruso

SID 17.10.2025 • 17:22 Uhr Arianna Caruso hatte sich in der Champions League verletzt und werde nun „drei bis vier Wochen“ ausfallen.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen vorerst auf die italienische Nationalspielerin Arianna Caruso verzichten.

Wie der Meister am Freitag mitteilte, habe sich die 25-Jährige am Donnerstag im Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin (2:1) eine Schulterverletzung zugezogen und werde „voraussichtlich drei bis vier Wochen“ ausfallen.