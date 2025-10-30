Über 10.000 Fans: FC Bayern mit Zuschauer-Saisonrekord

SID 30.10.2025 • 14:25 Uhr Der deutsche Double-Sieger begrüßt in der Champions League gegen Titelverteidiger Arsenal ein größeres Publikum als alle anderen Klubs bislang.

Die Fußballerinnen des FC Bayern werden im Champions-League-Duell mit Titelverteidiger FC Arsenal einen Zuschauer-Saisonrekord aufstellen. Für die Begegnung am 12. November (18.45 Uhr) in der Allianz Arena sind nach Angaben des deutschen Double-Siegers bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft worden. Damit wird der bisherige Bestwert von 7218 Fans beim Spiel zwischen Benfica Lissabon und den Gunners (0:2) vom 16. Oktober klar übertroffen.

"Dass wieder so viele Zuschauer zu unserem Spiel in die Allianz Arena kommen wollen, ist wirklich sehr schön. Wir freuen uns über jeden, der kommt", sagte Nationalspielerin Klara Bühl. Die Bayern hatten zum Saisonstart in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit 57.762 Fans bereits einen Rekord im deutschen Vereinsfußball aufgestellt.

Bühl und Co. haben sich auch sportlich viel vorgenommen und wollen den Vorjahreserfolg gegen Arsenal (5:2) "wiederholen". Zugleich wüssten sie aber, betonte Bühl, "dass Arsenal als amtierender Champions-League-Sieger eine große Aufgabe darstellt".