Fußball-Bundesligist Union Berlin muss langfristig ohne Anna Aehling auskommen.
Hiobsbotschaft für Union-Frauen
Anna Aehling ist nach ihrer Verletzung erfolgreich operiert worden.
Anna Aehling fällt aus
© IMAGO / Eibner/SID/Jan-Niclas Gro
Die 24 Jahre alte Abwehrspielerin, die zur laufenden Saison von Eintracht Frankfurt zu den Eisernen Ladies gewechselt war, hat sich im DFB-Pokalspiel beim FSV Mainz 05 (2:0) am vergangenen Sonntag eine schwere Verletzung zugezogen. Aehling, die nach 72 Minuten ausgewechselt werden musste, wurde am Dienstag erfolgreich operiert.
Der Klub machte keine Angaben zur Art der Blessur, Aehling selbst sprach in einem Instagram-Beitrag von einem Riss der Achillessehne.