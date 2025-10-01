Hiobsbotschaft für Union-Frauen

Die 24 Jahre alte Abwehrspielerin, die zur laufenden Saison von Eintracht Frankfurt zu den Eisernen Ladies gewechselt war, hat sich im DFB-Pokalspiel beim FSV Mainz 05 (2:0) am vergangenen Sonntag eine schwere Verletzung zugezogen. Aehling, die nach 72 Minuten ausgewechselt werden musste, wurde am Dienstag erfolgreich operiert.