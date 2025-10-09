Vor Topspiel: Nächster Verletzungsschock für Bayern-Frauen

SID 09.10.2025 • 10:16 Uhr Carolin Simon verletzt sich bei der Blamage gegen den FC Barcelona. Die Außenverteidigerin ist bereits der vierte prominente Ausfall der Münchnerinnen.

Die unrühmliche Blamage beim FC Barcelona ist den Fußballerinnen von Bayern München in doppelter Hinsicht teuer zu stehen gekommen. Beim 1:7 (1:4) zum Auftakt der Champions League zog sich Außenverteidigerin Carolin Simon einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Das teilte der deutsche Meister am Donnerstag nach genaueren Untersuchungen mit. Simon wird „mehrere Wochen“ fehlen.

Der 32-Jährigen war es in der 40. Minute bei einem Sprint in den Oberschenkel gefahren. Nach einer kurzen Behandlungspause wurde sie ausgewechselt und brach auf der Bank in Tränen aus.